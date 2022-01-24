Красногорск, 24 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Посещаемость парков в Подмосковье выросла в несколько раз. Об этом 24 января сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шибаевский пруд. Тюбинговая горка. Зима. Кузьминский парк. Москва

«У нас кратно возросла посещаемость парков в целом. По итогам 2021 года почти 24 млн посещений было. А в 2017 году было всего лишь 7 млн», — сказал Хайкин.

Также он отметил, что прирост посещаемости этих мест отдыха фиксируется и в годовом выражении. Так, с 17 по 23 января 2022 года в парки Подмосковья посетили 714 тыс. человек. За аналогичный период предыдущего года этот показатель составлял порядка полумиллиона человек.