Тбилиси, 24 января, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Грузии изменило протокол лечения детей, заразившихся коронавирусом. Об этом 24 января сообщила в эфире телеканала «Рустави 2» замглавы минздрава республики Тамар Габуния.

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Она заявила, что госпитализировать теперь разрешается только при тяжелом развитии болезни. Если высокой температуры у ребёнка нет, или её можно сбить обычными препаратами, а также при отсутствии сильного кашля считается, что его можно лечить в домашних условиях.

«Протокол изменился. В большем внимании, конечно, нуждаются дети в возрасте до одного года», — сказала Габуния.

Министр объяснила, что к подобным мерам прибегли для того, чтобы избежать перегруженности ковид-госпиталей. Также лечение на дому должно снизить стресс для детей и их родителей.

Стоит отметить, что в Грузии на прошлой неделе начался резкий рост темпов распространения коронавирусом. При этом смертность среди пациентов с COVID-19 постепенно снижается.