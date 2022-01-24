Ярославль, , 15:52 — REGNUM В Ярославле суд признал виновной сотрудницу банка в краже денег со счёта умершего клиента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Суд

«Обвиняемая, будучи работником офиса одного из банков, в период с октября по ноябрь 2020 года совершила кражу, то есть тайное хищение денежных средств в крупном размере в сумме 600 000 рублей с банковского счета открытого на имя бывшего клиента банка, скончавшегося в 2014 году», — пояснили детали в прокуратуре.

При этом всего на счёте, открытом на имя умершего, находилось 2 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны органы опеки, так как родственники за наследством не обращались. Сейчас средства признаны выморочным имуществом и обращены в собственность государства.

Женщине же суд назначил 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.