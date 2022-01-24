Киев, 24 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины собирает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 24 января сообщает пресс-служба СНБО.

President.gov.ua Заседание СНБО

«Согласно решению президента Украины Владимира Зеленского сегодня, 24 января 2022 года, в 17:00 (18:00 мск) в помещении офиса президента Украины состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что в ходе заседания СНБО рассмотрит вопросы мер по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущего состояния дел в экономике, энергетике, противодействия пандемии COVID-19 и т.п.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс заявил, что персонал посольства Латвии на Украине при необходимости может быть эвакуирован, сейчас дипмиссия продолжает работать в полном объёме.