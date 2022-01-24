Брюссель, 24 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Совет Евросоюза заявил о полной поддержке Украины в борьбе с киберугрозами и дезинформацией. Об этом говорится в заявлении Совета.

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«Совет ЕС вновь подтверждает свою приверженность дальнейшей поддержке устойчивости Украины, в том числе в противостоянии кибер‑ и гибридным угрозам, дезинформации. ЕС также определяет условия поддержки Украины в области профессионального военного образования», — говорится в заживлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил хакерскую атаку на правительственные сайты Украины, о которой заявлял Киев.

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