Варшава, , 15:43 — REGNUM Политический аналитик польского издания Rzeczpospolita Ежи Гащинский в одном из своих материалов оценил шансы Запада на победу над Россией как низкие.

Флаги США, ЕС и России Kaster

«Запад расколот. Часть элит утверждает, что ради нашего же блага мы должны смириться с возрождением Российской империи и разделением мира на сферы влияния, а часть настроена решительно. Но из-за отсутствия единства мы не можем принимать конкретные и быстрые решения», — считает Гащинский.

По его мнению, из-за «нерешительности» и раскола на Западе, США и ЕС, скорее всего, уступят России в «геополитической борьбе».

«У России нет большого экономического потенциала, но есть большая решимость. Там элитам не надо так долго искать консенсус между собой, чтобы действовать», — добавил польский эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях».