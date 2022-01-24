Челябинск, , 15:42 — REGNUM В центре Челябинска торжественно открыли памятник Александру Второму. Церемония прошла 24 января, сообщили журналистам в пресс-службе Челябинской епархии.

Памятник Александру Второму в Челябинске

Фото: https://mitropolia74.ru

Монумент воздвигли на площади перед Александро-Невским храмом на Алом поле. Егор изготовили и установили при поддержке учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

Как сообщало ИА REGNUM, установили памятник ещё осенью, но долгое время не могли открыть. Ранее монумент Александру Второму стоял в Златоусте. Его открыли в 1890 году, а в 1919-м он был разрушен.