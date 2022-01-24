Самара, 24 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Мужчину признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере в Самаре. Об этом 24 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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В суде было установлено, что зимой прошлого года фигурант уголовного дела приобрел наркотик общей массой более 309 грамм. Позже он расфасовал наркотическое средство в прозрачные полиэтиленовые пакеты.

Сообщается, что довести свой преступный умысел до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам: его деятельность пресекли сотрудники полиции.

По данному факту в отношении мужчины 1990 года рождения было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков в крупном размере.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-полицейских осудили за сбыт наркотиков.