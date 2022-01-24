Краснодарский край, 10 апреля, 2007, 17:01 — ИА Регнум. В Сочи продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели 30 марта 14-летнего подростка в сочинском аквапарке "Лоо". Правоохранительные органы оставили без комментариев публикации ряда СМИ, в которых гибель школьника связалась с серьезными нарушениями техники безопасности в аквапарке.

В понедельник, 9 апреля корреспондент ИА REGNUM побеседовал с одной из свидетельниц трагедии - учителем одной из краснодарских школ Галиной Викторовной Гробовой, которая находилась в аквапарке в момент гибели подростка.

По ее словам, погибший мальчик купался без спасательного жилета и круга. Он скатился с горки и, уже находясь в бассейне, заявил детям, что "там, внизу, какой-то свет", и он нырнет, чтобы его рассмотреть. Дети пытались его остановить, но мальчик не послушался и поднырнул куда-то к трубе, где он зацепился (как утверждают, за решетку водозаборного отверстия). На помощь сразу кинулись трое мужчин - посетителей аквапарка и два спасателя - мужчина и девушка. Мгновенно отключили насос, и только после этого ребенка вытащили. По словам Гробовой, с того момента, как мальчик застрял под водой, и до того, как его тело достали, прошло не больше 5 минут. Спасатели сразу начали реанимационные мероприятия.

Гробовая отметила, что бригада скорой помощи приехала очень быстро, но медики констатировали смерть. "Через 20 минут после того, как все это ЧП началось, посетители аквапарка были эвакуированы и аквапарк закрыли," - рассказала она.

Отметим, что публикации о якобы имевшихся серьезных нарушениях техники безопасности в аквапарке "Лоо" появились как в российских, так и зарубежных (в частности, украинских) СМИ.