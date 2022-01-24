Москва, 24 января, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Новость о налоге на вклады свыше 1 млн рублей активно подхватили СМИ, и у части читателей может возникнуть ошибочное представление, что государство изменило правила и ту сумму, доход с которой будет облагаться налогом, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Pixabay.com Подсчёт налогов

«На самом же деле изменилась за год учетная ставка Центробанка РФ, соответственно, и та сумма доходов по вкладу, которая не облагается налогом. Возможно, тут какая-то путаница.

За основу для расчета берется ставка на начало налогооблагаемого периода, то есть на 1 января 2021 года в данном случае.

Но банки повышали свои ставки существенно медленнее, чем ЦБ, да и лишь малая часть клиентов могла открыть вклады по более высоким ставкам.

В любом случае, даже если исходить из приводимых в публикации РБК расчетов, размер налога, который может быть взыскан с держателей счетов от 700 тысяч рублей — копеечный, меньше 10 рублей, клиенты этого даже не заметят.

В то же время на начало 2022 года ставка ЦБ довольно высока, следовательно, и размер доходов вкладчиков, не попадающих под налогообложение, вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом.

Но никто не пишет заголовков о том, что размер вкладов, не попадающих под налогообложение, увеличен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, налог на доходы с депозитов граждан РФ по итогам 2021 года затронет и владельцев вкладов менее 1 млн рублей, если на них начислены проценты больше чем на 42 тыс. 500 рублей.

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