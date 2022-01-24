Париж, , 15:40 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что объявит о своем решении по поводу президентских выборов «в свое время», сообщает Le Parisien.

Эммануэль Макрон Kremlin.ru

В поездке Эммануэля Макрона в Крёз жители Франции увидели возможность главы государства заявить о своей кандидатуре на предстоящих президентских выборах.

«Я объявлю о своем решении в свое время. Я буду продолжать бороться до конца. У нас еще много дел», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправился в департамент Крёз, где посетил сельскохозяйственную школу.

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