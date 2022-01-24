Париж, 24 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что объявит о своем решении по поводу президентских выборов «в свое время», сообщает Le Parisien.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

В поездке Эммануэля Макрона в Крёз жители Франции увидели возможность главы государства заявить о своей кандидатуре на предстоящих президентских выборах.

«Я объявлю о своем решении в свое время. Я буду продолжать бороться до конца. У нас еще много дел», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции отправился в департамент Крёз, где посетил сельскохозяйственную школу.