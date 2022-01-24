Рим, , 15:38 — REGNUM Президентом Италии должен стать Карло Нордио, прокурор, известный в первую очередь по ряду судебных процессов над членами «Красных бригад», заявила в понедельник, 24 января, лидер правоконсервативной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее правые предлагали вместе выдвинуть в президенты Сильвио Берлускони, однако лидер партии «Вперед, Италия» после нескольких недель размышления сам отклонил это предложение.

Предполагаемое выдвижение Берлускони вызывало недовольство популистов и леволибералов, они говорили, что президентом должен быть человек, чье имя не разделяло бы, а объединяло бы страну. По этой части «вопросы» к кандидатуре Нордио вряд ли возможны, отметила Мелони.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также руководители регионов (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Первый тур выборов проходит 24 января.