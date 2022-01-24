Ярославль, , 15:50 — REGNUM 25 января в Ярославской области студенты смогут бесплатно посетить учреждения культуры. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Ярославский художественный музей © A.Savin

Акция проводится ко Дню студента. Попасть в учреждения культуры со студенческим билетом можно будет в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Тутаеве, Переславле, Вятском и Пошехонье.

В акции участвуют Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Музей имени В.Ю. Орлова, музей «Музыка и время», музей современного искусства «Дом муз», Рыбинский музей-заповедник, музей «Затопленные святыни», музей «Советская эпоха», Угличский кремль, Переславль-Залесский музей-заповедник, тутаевский музей «Борисоглебская сторона».

Ещё бесплатные экскурсии и мастер-классы пройдут в театре имени Волкова, Ярославском цирке и областных библиотеках. В Ярославском планетарии и концертно-зрелищном центре «Миллениум» пройдут бесплатные киносеансы.