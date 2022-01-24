Брюссель, , 15:58 — REGNUM Сирия, Ливия и проблемы Украины, к которой Греция проявляет особый интерес, входят в число тем для обсуждения министрами иностранных дел европейских стран на Совете по иностранным делам. Об этом, как сообщает AMNA, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 24 января по прибытии на встречу.

Никос Дендиас Cc Υπουργείο Εξωτερικών

«Сегодня в Совете Министров очень интересная дискуссия. Прежде всего, по вопросам, касающимся Сирии, Ливии, но также и по вопросам, касающимся Украины, в которой Греция проявляет особый интерес из-за значительного числа греческих экспатриантов, проживающих в более широком районе Мариуполя», — объяснил Дендиас.

Кроме того, Дендиас назвал очень важными для своей страны дебаты по Боснии и Герцеговине, государстве, о котором, как он сказал, Афины заботятся ради стабильности и мира на Балканах.

«Босния и Герцеговина — это черная дыра в сердце Европы, которую необходимо устранить с помощью избирательной реформы, которая позволит провести выборы в октябре и превратит Боснию и Герцеговину в страну, которая нормально функционирует и приобрела новую возможность европейского курса», — сказал министр.