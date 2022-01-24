Женева, Швейцария, , 15:51 — REGNUM Применение комплексных мер приблизит окончание пандемии коронавирусной инфекции, она может завершиться в 2022 году. Об этом генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил 24 января в ходе открытия 150-й сессии исполкома ВОЗ.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус UNclimatechange

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По его словам, в комплекс мер входит вакцинация 70% населения в каждой стране с особым вниманием к группам риска. Также следует снизить смертность от COVID-19 путём внедрения эффективного клинического лечения. Под этим подразумевается равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах, где оказывают помощь.

Также важно следить за вирусом, его новыми вариантами, и при необходимости «калибровать» использование социальных мер и мер общественного здравоохранения. При полноценном применении всех этих инструментов и стратегий острая фаза пандемии может завершиться в текущем году.

«Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне», — сказал Гебрейесус и призвал уже сейчас разрабатывать новые решения по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций.

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