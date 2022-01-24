Цхинвал, , 15:36 — REGNUM Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Осетии в ходе заседания утвердили инструкцию о порядке выдвижения кандидатов на должность президента республики. Об этом 24 января сообщает пресс-служба ЦИК.

Флаг Южной Осетии

Согласно обнародованным документам, выдвигать кандидата в президенты имеют право политические партии и инициативные группы. Партии имеют на это право только в том случае, если они были зарегистрированы не позднее, чем за год до выборов.

«Кандидат от политической партии выдвигается на съезде политической партии, на котором должны присутствовать не менее 100 делегатов. Политическая партия может выдвинуть гражданина, не являющегося членом этой партии», — отметили в Центризбиркоме.

Для выдвижения кандидата инициативной группой также нужно не менее 100 человек. О месте и дате проведении заседания по этому вопросу необходимо сообщить в ЦИК не менее чем за пять дней.

Сообщается, что последний день, когда в Центризбиркоме будут принимать заявки выдвижения кандидатов — 20 февраля.

Напомним, выборы президента Южной Осетии назначены на 10 апреля. Бороться за эту должность могут граждане республики, которым не менее 35 лет. Они также перед этим должны не менее десяти лет проживать на территории Южной Осетии.

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