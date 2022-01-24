Москва, 24 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Кремле предпочитают не вмешиваться в инцидент с судьёй Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым — вопрос должны решать исключительно правоохранительные органы. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы, конечно, предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию и выяснение отношений. Здесь можно сказать по правовой стороне дела», — заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле не знают, обращались ли члены семьи в правоохранительные органы.

«Что касается журналистов, других граждан, особенно и в том числе членов президентского Совета по правам человека, то, конечно, какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений. Признать их террористами де-юре может исключительно суд. Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет на настоящее время», — пояснил Песков.

Ранее судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь уехали из России. По его словам, решение обусловлено угрозами в адрес его и его семьи со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Янгулбаев также сообщил о похищении его жены в Нижнем Новгороде.