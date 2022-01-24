Любляна, 24 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Словенский биатлонист Клемен Бауэр заявил, что не намерен вакцинироваться то коронавируса. Об этом 24 января он объявил в Instagram.

AraWm Отказ

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«Очень доверяю своей собственной иммунной системе и верю в естественную сопротивляемость. Однако я ни в коем случае не готов к вмешательству в свой организм без особой нужды», — написал Бауэр.

Он добавил, что это решение стало для него одним из самых сложных.

По словам Бауэра, он всегда был внимателен к тому, что происходит с организмом во время тренировок, соревнований и других стрессовых нагрузок.

При этом 36-летний спортсмен не написал, что пропустит Олимпийские игры в Пекине, но это следует из обязанности участников соревнований вакцинироваться.

Отметим, что Бауэр является серебряным призёром чемпионата мира 2012 года в смешанной эстафете. Он также принимал участие в четырёх Олимпиадах. Его лучшим результатом на Играх стало четвёртое место в спринте в Ванкувере-2010.