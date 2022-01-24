Москва, , 15:33 — REGNUM Позиция главы Чечни Рамзана Кадырова не выражает точку зрения федерального центра и является, либо его личным мнением, либо мнением главы республики. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, в данном случае нельзя, и потом, собственно, Рамзан Кадыров ну, скорее, это его личное мнение или мнение как главы республики», — сказал он в ответ на вопрос о том, являются ли заявления Кадырова с критикой в отношении нескольких лиц мнением федерального центра.

При этом ранее глава Чечни в связи с ситуацией с семьей экс-судьи республики Сайди Янгулбаева заявил, что считает «террористами» члена Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, руководителя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление подавшего в отставку главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха после его слов о Крыме говорит о том, что в Евросоюзе «не все потеряно» и есть люди, способные рассуждать о реальности.