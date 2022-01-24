Москва, , 15:33 — REGNUM Новые контакты президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джозефа Байдена могут состояться при необходимости. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«При необходимости ничего нельзя исключать, в том числе и общения на высшем уровне», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он отметил, что пока «каких-то пониманий на этот счёт» нет. По его словам, вопросы о графике продолжения российско-американских контактов будут решаться после получения текста письменного ответа на российские предложения по гарантиям безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Джозеф Байден заявил, что рассматривает возможность проведения нового саммита с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя ход дипломатических дискуссий между представителями России и США, касающихся поиска выхода из кризиса вокруг ситуации на Украине, глава Белого дома заявил о рассмотрении им возможности нового саммита с российским лидером.

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Позднее Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с российским лидером Владимиром Путиным. Журналистка выкрикнула реплику о том, почему Байден ждёт, пока Путин сделает первый шаг. Американский лидер посчитал этот вопрос глупым.