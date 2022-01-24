Москва, 24 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Сейчас на рынке газа в целом нет профицита, чтобы устойчиво нарастить поставки в Европу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Чтобы увеличить поставки в Европу, нужно уменьшить их, например, в Азию, что временно наблюдалось в начале января из-за аномального взлёта цен.

Однако быстро нарастить производство СПГ, конечно, невозможно. В связи с этим любое увеличение поставок СПГ в Европу обернётся дефицитом где-то ещё и вызовет ухудшение энергетического кризиса.

Это, конечно, никому сейчас не нужно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в страны Евросоюза в случае роста напряженности вокруг Украины, передавало агентство Bloomberg.

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