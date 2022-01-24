Афины , 24 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Буря «Эльпис» создала в Греции суровые погодные условия. По данным Национальной метеорологической службы (EMY) от 24 января, в стране ожидаются очень низкие температуры, сильные снегопады даже в низменных районах северной и восточной Греции, а также на островах Эгейского моря, где, кроме того, будут дуть северные ветры от 8 до 9 Бофорта.

Дарья Юдквич ИА REGNUM Греция. Зима

Экстремальные погодные условия затронут Грецию 24−25 января, снег ожидается даже на равнинах страны, включая регион Аттика. В Аттике на эти два дня закрыты школы.

Власти страны посоветовали местным жителям избегать любых необязательных передвижений.

Буря «Эльпис» принесла непогоду и в Израиль, где ждут ливней, ветров и снегопада.

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