Казань, 24 января, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Высказанные главой Счетной палаты Алексеем Кудриным идеи создания новых агломераций в Татарии вредны не только для развития страны, но и с точки зрения внешнеполитических позиций России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 24 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Как сообщалось ранее, Кудрин предложил создавать в России новые агломерации «в противовес Москве», которые соответствовали бы «мировому уровню» и которые в перспективе влияли бы «на мировую повестку».

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« Вновь озвученная Алексеем Кудриным идея дробления территории нашей страны на некие «крупные агломерации» сама по себе вредна, поскольку агрессивно противостоит другому вектору — вектору органичного развития всей территории нашей страны. По тому, что Кудрин говорил в беседе с Миннихановым, я не вижу движения к синтезу этих двух направлений. Скорее, наоборот: из нарисованной обоими политиками перспективы так называемой «Поволжской агломерации» явно вырисовывается присутствие в ней некоего центра, высасывающего ресурсы из других обречённых на вхождение в эту агломерацию регионов-доноров. Этот центр будет подавлять промышленное развитие этих регионов, насаждая в них свою продукцию. Надеюсь, экономисты должным образом ответят Кудрину на его идею в этом её аспекте.