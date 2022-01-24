Саратов, 24 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Для вывоза снега в Саратове дополнительно привлекут 100 единиц техники. Задействовать машины к благоустройства города необходимо уже сегодня, поручил региональному минтрансу 24 января губернатор Валерий Радаев.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

«Погода продолжает создавать сложности. Система городского хозяйства работает в напряженном режиме. Это относится и к муниципальным районам», — подчеркнул глава Саратовской области.

Ежедневно в уборке тротуаров от снега задействовано более 1,2 тыс. единиц спецтехники. Также к работе привлечены около 1,7 тыс. дворников и дорожных рабочих. Только в Саратове улично-дорожную сеть приводят в порядок 308 единиц техники и 313 дворников и рабочих.

«Принято решение закрепить за каждым районом Саратова ответственного. Рассчитываю, что такая централизация позволит навести порядок в кратчайшие сроки», — уверен Радаев, при этом расчистка снега должна сопровождаться его обязательным вывозом, а не складированием в частном секторе и на тротуарах.

ИА REGNUM напоминает, в Саратове больше всего осадков пришлось на субботу, 22 января, когда высота снежного покровы выросла еще на 19 см.

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