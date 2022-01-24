Москва, , 15:34 — REGNUM Ситуация в Донбассе беспокоит Кремль, и Москва хотела бы, чтобы Запад призвал Киев даже не помышлять о силовом сценарии. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 января журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, у линии соприкосновения в Донбассе Украина концентрирует силы и средства, что говорит о подготовке к наступательным действиям. Российская сторона хотела бы, чтобы страны НАТО в своих многочисленных заявлениях «всё-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможностях силового урегулирования на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, Песков ранее подчеркнул, что угроза наступления Украины на Донбасс в настоящее время очень высока, гораздо выше, чем раньше.

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