Афины , , 15:37 — REGNUM Школы в городах крупнейшего региона Греции — Аттики — закрыты с понедельника, 24 января, по вторник, 25 января, из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщает AMNA.

Флаг Греции George E. Koronaios

Губернатор Аттики Йоргос Патулис, проконсультировавшись с политическим руководством министерства гражданской защиты, заместителями губернаторов, мэрами и всеми заинтересованными органами, а также оценив погодные условия, решил оставить школы закрытыми на эти два дня по соображениям предосторожности и принимая во внимание безопасность студентов и преподавателей.

В эти дни в школах будут проводиться уроки в режиме телеконференции.