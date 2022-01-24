Афины , 24 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Школы в городах крупнейшего региона Греции — Аттики — закрыты с понедельника, 24 января, по вторник, 25 января, из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщает AMNA.

George E. Koronaios Флаг Греции

Губернатор Аттики Йоргос Патулис, проконсультировавшись с политическим руководством министерства гражданской защиты, заместителями губернаторов, мэрами и всеми заинтересованными органами, а также оценив погодные условия, решил оставить школы закрытыми на эти два дня по соображениям предосторожности и принимая во внимание безопасность студентов и преподавателей.

В эти дни в школах будут проводиться уроки в режиме телеконференции.