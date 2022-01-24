Уфа, 24 января, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в убийстве своего сына в Башкирии. Об этом 24 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Сообщается, что в январе текущего года к стражам порядка обратилась женщина, сообщив о безвестном исчезновении ее супруга, который в конце года перестал выходить на связь. Хотя супруги уже месяц и жили раздельно, но продолжали общаться.

Следователи установили, что мужчина в последний раз был дома у своего отца в г. Давлеканово. Но последний пояснил, что сын уехал в конце декабря на заработки. После разговора со стражами порядка отец пропавшего покинул свое место жительство и скрылся в неизвестном направлении.

Сообщается, что во время осмотра его дома полицейские обнаружили следы крови, а в яме на территории его домовладения было найдено тело сына с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства, отец потерпевшего был объявлен в федеральный розыск. 20 января 2022 года фигурант уголовного дела был задержан в г. Уфе полицейскими. Он сознался в содеянном.

По версии следствия, в декабре 2021 года у отца дома во время совместного распития спиртных напитков мужчины поссорились.

В материалах дела указано, что во время конфликта обвиняемый нанес сыну несколько смертельных ударов, а после спрятал тело в яму. Фигурант уголовного дела находится под стражей. Расследование дела продолжается.