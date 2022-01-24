Афины , , 15:28 — REGNUM Туризм в Греции доказал, что является локомотивом греческой экономики. Об этом заявил министр туризмастраны Василис Кикилиас в интервью газете «Родос Димократики» 23 января.

Греция. Побережье Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

«В прошлом году Греция направила всем четкое послание относительно времени и способа открытия для своих посетителей, — сказал он. — Государство действовало скоординированно, профессионалы сектора строго соблюдали меры по охране здоровья, местная администрация работала эффективно, и все усилия принесли свои плоды».

Кикилиас назвал стратегическим приоритетом греческого правительства укрепление высококачественных инвестиционных планов, которые, как он заявил, дают туризму высокую добавленную стоимость.