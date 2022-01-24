Москва, , 15:24 — REGNUM На Камчатке добились существенного сдвига по стоимости перевозок в Центральную Россию и по Дальнему Востоку, но сохраняется большая проблема в связи со стоимостью перевозок по территории самого региона. Об этом 24 января заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

«До Аянки, до этого посёлка, лететь надо сначала три часа самолётом, потом два часа вертолётом. Стоимость экономически обоснованная — 89 тыс. рублей в одну сторону. Конечно, мы субсидируем из краевого бюджета примерно две трети, но всё равно получается более 20 тыс. рублей», — заявил Солодов.

В связи с этим губернатор попросил финансовую помощь из федерального бюджета.

«Я бы просил, Владимир Владимирович, вернуться к возможности рассмотрения субсидирования частичного из федерального бюджета на такие безальтернативные маршруты. Потому что краевым бюджетом мы не можем справиться, очень большая нагрузка», — указал он.

Путин отметил, что помощь выделена будет.