Белоусово, Калужская область, 24 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Обстоятельства совершения оскорбительных действий в отношении ученика школы города Белоусово устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили 24 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Тигран Авакумьянц встретился на личном приёме с законным представителем мальчика, пострадавшего от оскорбительных действий в школе. Выслушав доводы обратившейся к нему женщины, руководитель следственного отдела заверил её в том, что следователи подробно установят все обстоятельства произошедшего в школьном туалете с ребенком, где 14-летний подросток в присутствии двух 13-летних товарищей совершил в отношении 11-летнего мальчика оскорбительные действия.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили участников инцидента, педагогов и родителей учащихся. устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению поступка. С учащимися данной школы проводятся мероприятия воспитательного и профилактического характера. После завершения процедуры сбора доказательств следствие даст поступкам школьников юридическую оценку.