Москва, , 15:23 — REGNUM Заявление подавшего в отставку главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха после его слов о Крыме говорит о том, что в Евросоюзе «не все потеряно» и есть люди, способные рассуждать о реальности. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это, действительно, заявления не в общенатовском и не в общеевропейском тренде, но заявления, говорящие о том, что не все потеряно и есть подготовленные, серьезные люди, которые могут рассуждать о реальности, пытаясь все-таки понять истинное положение дел», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что в состав Украины никогда не вернется Крым, а также то, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует ‑ и которого он, вероятно, заслуживает». После критики в свой адрес Шенбах назвал свои слова ошибкой и подал в отставку.

Читайте также: В Германии осудили слова главы ВМС ФРГ о Путине и Крыме