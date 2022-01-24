Таллин, 24 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Власти Литвы и Польши задержали как минимум десять граждан Эстонии, участвовавших в контрабанде мигрантов через границу Евросоюза из Белоруссии.

Ggia Мигранты

Как сообщило эстонское издание Eesti Pаevaleht, эстонцев задержали при попытке провезти в своих автотранспортных средствах нелегалов-граждан Ирака. Одного гражданина Эстонии уличили в незаконных действиях прямо на польско-белорусской границе, когда он помогал четырем мигрантам проникнуть на территорию Польши.

Работа участвовавших в контрабанде водителей была проста: по телефону им давали координаты и инструкции, куда ехать и кого брать. Говорить ничего не приходилось.

«Как такси по вызову, только дистанции длиннее, а деятельность незаконная», — сообщил изданию представитель пограничного бюро Пыхьяской префектуры Эстонии Эмери Пыльд.