Москва, , 15:23 — REGNUM У Европы сейчас нет возможности отказаться от российского газа. А Газпром, в своию очередь, не собирается отказываться от поставок газа в страны ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

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«Газпром ежегодно поставляет в Европу 180−200 млрд кубометров, что, конечно, является слишком большим объёмом, чтобы его можно было заместить даже за несколько лет.

Единственное, о чём пока что может реально идти речь, это очередные задержки в запуске «Северного потока — 2».

Однако у Газпрома и без СП-2 достаточно экспортных мощностей, в связи с чем угрозы для снижения объёмов экспорта и, соответственно, для цен на газ нет.

Акции Газпрома при этом могут вместе с остальным российским рынком негативно реагировать на геополитические новости. Однако пока не наблюдается существенных рисков для бизнеса компании», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании беспокоятся, что возможное введение против России жёстких экономических санкций усугубит энергетический кризис в Европе.

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