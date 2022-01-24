Нижний Новгород, 24 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Завершился первый очный полуфинал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Соревнования среди участников из Приволжского федерального округа проходили на площадке Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

АНО «Россия — страна возможностей» Конкурс

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов России, из них 6 057 заявок поступило от конкурсантов ПФО.

На полуфинале в Нижнем Новгороде собрались 47 команд Приволжья, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования, состоящие из 4 человек. Среди конкурсантов руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. Конкурсные испытания проходили на площадке крупнейшего вуза Нижнего Новгорода Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

Победителей полуфинала в Нижнем Новгороде поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Прошедшие дни дали участникам возможность проявить свои лучшие профессиональные, командные и лидерские качества. От работы педагогических команд зависит будущее всей страны и важно, чтобы у них была площадка для постоянного совершенствования и движения вперед. Педагогика — одна из древнейших отраслей знания, богатейшими традициями обладают школы России, но стремительно меняющийся мир требует постоянного поиска ответов на новые вызовы. Конкурсы президентской платформы «Россия — страна возможностей» не только позволяют выявить наиболее сильных управленцев, но и создать условия для развития ряда отраслей в целом. Желаю всем удачи в финале!» — отметил Глеб Никитин.

Полуфинальные соревнования состояли из трех блоков, составленных в разных форматах и направленных на выявление профессиональных, личностных и лидерских качеств педагога, а также навыков, которые позволяют повысить эффективность деятельности школы. В течение трех дней соревнований конкурсанты прошли испытания «Дебаты», в рамках которых участники отстаивали позиции на актуальные темы в сфере образования. Конкурсанты приняли участие в деловой игре «Школьный проектный офис» и кейс-турнире, где им были предложены управленческие, психолого-педагогические и методические ситуации, которые требовали решения. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.

«Позади три насыщенных конкурсных дня полуфинала, в течение которых участники из регионов Приволжского федерального округа общались с единомышленниками, делились опытом, идеями, эмоциями, проходили испытания и мастер-классы, посещали образовательные лекции. По итогам первого полуфинала определены 12 сильнейших команд, которые продолжат борьбу за победу в финале конкурса «Флагманы образования. Школа». Путевки в финал получили: по три команды из Нижегородской области и Республики Татарстан, две команды из Пензенской области и по одной команде из Кировской и Самарской областей, Удмуртской Республики и Пермского края, — сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, — Мы стали свидетелями конкурентного состязания настоящих профессионалов своего дела. Участники работали с максимальной отдачей, стремились показать все лучшее, что накопили за время своей практики. Я уверен, что все полуфиналы профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» пройдут именно в таком ключе, ведь каждый из участников является составляющей большого профессионального сообщества, в силе и сплоченности которого убедились сегодня абсолютно все».

На церемонии награждения к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова:«Так приятно смотреть за изменением команд, участников конкурса «Флагманы образования. Школа», их сплочением, причём не только внутри команды, но и внутри команды региона. Школа — это ключевой этап для каждого. И очень важно, чтобы и команды школ изменялись в полной корреляции с изменением системы. «Флагманы образования» — это не только конкурс и не столько конкурс, сколько готовность к трансформации изнутри. И очень здорово, что появилась целая линейка «Флагманов», уверена, что результаты мы увидим уже в этом году».

В рамках образовательной программы полуфинала лекцию «Школьные проекты как инструмент развития творчества» провела для конкурсантов кандидат педагогических наук, доцент Института педагогики Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт образовательного центра «Сириус» Галина Данилова.На лекции обсуждались вопросы возрастной педагогики, особенностей школьного проектирования и метапредметных связей. Мероприятие прошло в атмосфере живого общения, участники размышляли о новых направлениях в педагогической сфере, активно делились собственными практиками в области проектной деятельности.

Эксперты провели для конкурсантов мастер-классы по актуальным вопросам развития сферы образования. Они касались таких вопросов как использование современных информационно-коммуникационных технологий в образовании, SMM-этикета образовательной организации, использования возможностей цифровых ресурсов для повышения качества образования, а также музейной педагогики, интеграции выставочных пространств в процесс обучения.

«Университет Лобачевского с радостью открыл свои двери для этого замечательного конкурса, организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей». Казалось бы, мы — классический вуз, а в гости к нам приехали педагоги-лидеры именно школьного образования, но для нас это сближение очевидно. Мы готовы учиться у лучших учителей, мы готовы перенимать их опыт и брать на вооружение лучшие практики, поскольку с прошлого года одним из подразделений ННГУ стал СУНЦ — Специализированный учебный научный центр для одарённых детей из Нижегородской области, из соседних областей и из регионов ПФО. Мы учим ребят 10−11 классов на стыке школьной и вузовской программы, мы готовим будущих исследователей. И будем рады, если побывавшие у нас настоящие «флагманы образования» расскажут в своих школах о нашем проекте, о тех возможностях, которые мы предлагаем», — подытожила ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова.

«Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников. Призеры конкурса получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров проекта.

Профессиональный всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Список финалистов конкурса «Флагманы образования. Школа» из ПФО:

Нижегородская область — 3 команды:

● МБОУ «Школа №88 «Новинская»: Антюшина Арина Вячеславовна, Гузанова Юлия Алексеевна, Новосёлова Елена Андреевна, Самарцева Алина Сергеевна;

● МБОУ «Лицей №165 имени 65-летия ГАЗ»: Жирнова Елена Евгеньевна, Киселева Екатерина Вячеславовна, Кулёмин Михаил Игоревич, Новикова Елена Николаевна;

● МАОУ «Школа №55»: Агеева Елена Сергеевна, Иванова Анастасия Леонидовна, Лямина Татьяна Германовна, Шипова Анастасия Владимировна;

Татария — 3 команды:

● МБОУ лицей №2 Бугульминского муниципального района: Бронникова Наталья Владимировна, Дубровина Елена Васильевна, Иванов Геннадий Александрович, Черникова Ирина Сергеевна;

● МБОУ лицей №2 Бугульминского муниципального района: Аминов Рустем Венерович, Асташина Валентина Григорьевна, Гусманова Марина Владимировна, Яруллина Гузель Фаилевна;

● АНОО «Международная школа Унискул» (Уникальная школа): Хуснутдинова Динара Рамилевна, Черкесова Виктория Валерьевна, Шакирзянов Дмитрий Сергеевич, Карадениз Мирач;

Пензенская область— 2 команды:

● МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пензы: Жолудева Наталья Александровна, Кашаева Ольга Александровна, Кривенкова Наталья Геннадьевна, Ступникова Елена Алексеевна;

● МБОУ СОШ №8 имени Павла Александровича Щипанова г. Кузнецка: Злодеева Наталья Владимировна, Кулакова Валентина Александровича, Леонова Кристина Сергеевна, Медная Алёна Евгеньевна;

Кировская область — 1 команда:

● МБОУ СОШ с. Гордино Афанасьевского района Кировской области: Белёва Надежда Александровна, Белёва Галина Николаевна, Гордина Валентина Михайловна, Гордина Елена Георгиевна;

Самарская область — 1 команда:

● ГБНОУ Самарской области «Самарский региональный центр для одаренных детей»: Кочережко Сергей Сергеевич, Логинова Евгения Румильевна, Сухаренко Данил Владимирович, Яшкина Екатерина Александровна;

Удмуртская Республика — 1 команда:

● МБОУ «Гимназия №8» города Можги: Коваленко Евгения Викторовна, Кузнецова Анна Сергеевна, Осипова Диляра Габдулганиевна, Чернышова Вероника Вячеславовна;

Пермский край — 1 команда:

● МАОУ СОШ №77 с углубленным изучением английского языка, город Пермь: Иконникова Елена Евгеньевна, Половинко Мария Сергеевна, Сухих Анна Юрьевна, Фетюкова Ольга Ивановна.