Ереван, , 15:21 — REGNUM Армен Саркисян заявил об уходе с поста президента Армении, так как не смог «полноценно» выполнять свои обязанности на данной должности. Об этом 24 января заявил журналистам в парламенте республики глава оппозиционной фракции «Армения», бывший министр обороны Сейран Оганян.

Сейран Оганян © ИА REGNUM

Он не согласился с заявлением Саркисяна, будто тот не имел реальных рычагов управления ситуацией в стране. Лидер оппозиции считает, что президент не сформировал механизм, который бы удержал правительство от «промахов».

"Например, его молчаливое согласие или даже его сотрудничество с правительством довольно серьёзно сказалось на кадровой политике в стране. По крайней мере, в военной сфере», — сказал Оганян.

Глава фракции предположил, что Саркисян решил уйти в отставку, так как хочет избежать «ответственности», которую несёт правительство перед страной.

Напомним, Саркисян объявил об уходе в отставку 23 января и подал заявление в парламент республики. Отставка будет считаться действительной через неделю после подачи обращения в законодательный орган. До этого президент может отозвать своё заявление.

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