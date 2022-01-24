Санто-Доминго, , 15:20 — REGNUM Доминиканский вирусолог Роберт Паулино предупредил, что снижение числа случаев заражения коронавирусом в стране будет медленным. Об этом он заявил в интервью телеканалу Canal 11.

Доминиканская Республика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам специалиста, страна находится на пике волны инфекций, вызванных штамиом «Омикрон», и в этой связи рано или поздно случаи заражения начнут снижаться, но длинные праздники, которые предстоит пережить стране, с перемещением людей из одного места в другое могут отсрочить эту возможность.

Он напомнил о высоком уровне заболеваемости в районах с наибольшим населением, и теперь, по его словам, распространение перейдёт на другие территории.