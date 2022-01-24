Джакарта, 24 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо поблагодарил город Пагар-Алам, расположенный на юге Суматры, за развитие экологически чистой энергии, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Президент Индонезии призвал местное правительство продолжать следить за использованием «зелёной» энергии, чтобы город Пагар-Алам стал первым городом с нулевым уровнем вредных выбросов в Индонезии.

По словам Джоко Видодо, Индонезия обладает большим потенциалом в развитии новых и возобновляемых источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство религии Индонезии объявило, что с начала 2022 года в Саудовскую Аравию отправились 4674 паломника из Индонезии.