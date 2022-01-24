Донецк, , 15:19 — REGNUM Переносные американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, ранее поставленные Вашингтоном Киеву, уже находятся в Донбассе. Об этом 24 января рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-1».

Денис Пушилин Dnr-news.com

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"Что же касается «Джавелинов», они присутствуют на территории Донбасса, но не на самой линии соприкосновения», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что в настоящее время Вооруженные силы ДНР находятся в режиме повышенной боевой готовности и власти республики делают все возможное для урегулирования конфликта мирным путем.

«Конечно, да, мы сейчас в повышенном режиме готовности. Потому что от Украины сейчас можно ожидать чего угодно. <…> Со своей стороны делаем все, чтобы конфликт был урегулирован мирным способом», — уточнил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что власти республики не планируют эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины.