Москва, , 15:18 — REGNUM На Камчатке проведут углеродонейтральный молодёжный форум «Экосистема». Об этом 24 января заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Карымский вулкан. Камчатка Игорь Шпиленок

«Очень важно молодёжь вовлекать. Мы проводим Всероссийский молодёжный форум «Экосистема». Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали. Перед ВЭФом, в августе», — заявил Солодов.

«Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг Вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой», — указал он.

Путин ответил, что посетит мероприятие.

«Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием», — указал президент.