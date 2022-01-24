Москва, 24 января 2022, 15:18 — REGNUM На Камчатке проведут углеродонейтральный молодёжный форум «Экосистема». Об этом 24 января заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Очень важно молодёжь вовлекать. Мы проводим Всероссийский молодёжный форум «Экосистема». Он будет во многом новаторским, первый углеродонейтральный форум. Мы его прямо под ВЭФ спланировали. Перед ВЭФом, в августе», — заявил Солодов.
«Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, если вдруг Вы сможете спланировать поездку, это, конечно, было бы для нас лучшей поддержкой», — указал он.
Путин ответил, что посетит мероприятие.
«Спасибо. Я давно там не был, с удовольствием», — указал президент.