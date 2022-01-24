Архангельск, , 15:18 — REGNUM В Октябрьский суд Архангельска передано уголовное дело по обвинению бывшего заместителя председателя регионального правительства Андрея Шестакова и экс-министра строительства и архитектуры Михаила Яковлева, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Экс-заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков Newsnord.ru

По данным следствия, в 2019 году чиновники инициировали расторжение госконтракта, заключенного по результатам открытого конкурса, на корректировку проектной документации по строительству лечебно-диагностического корпуса областной детской клинической больницы им. П.Г. Выжлецова. Контракт стоил 5,5 млн рублей.

«Затем конкурс провели повторно и признали победителем аффилированную им коммерческую организацию, что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме свыше 4,7 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Напомним, Шестаков покинул региональное правительство после отставки губернатора Игоря Орлова. Последним местом работы обвиняемого стал судостроительный завод в Петербурге, который возглавляет Орлов.