Таллин, 24 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Государственное радио «Радио 4» остается самой популярной радиостанцией среди всех вещающих в Эстонии на русском языке. Об этом сообщается в свежем социологическом исследовании радиорынка страны фирмой Kantar Emor.

Иван Шилов ИА REGNUM Радио

Согласно данным, в последние полгода (с июля по декабрь 2021 года) ежедневно «Радио 4» слушали 36 000 человек. Аудитория «Народного радио» — 21 000 слушателей в день. Третье место по популярности занимало «Русское радио» с 19 000 человек в день.

Отмечается, что среди вещающих в Эстонии на русском языке радиостанций «Радио 4» лидирует во всех категориях исследования: по числу слушателей в неделю и в месяц.

По сравнению с тем же периодом 2020 года, по данным Kantar Emor, доля времени прослушивания радио дома снизилась на 1% — с 51% до 50%. Доля времени прослушивания на работе увеличилась с 23% до 24%, а прослушивание радио в машине увеличилось с 17% до 19%.

Самым популярным радио в Эстонии является вещающее на государственном языке Vikerraadio, ежедневная аудитория которого в последние полгода составляла 117 000 человек, а общая доля от всех радиослушателей — 11,4%. Доля «Радио 4» составляла 3,5%.