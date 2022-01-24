Майкоп, , 15:17 — REGNUM В Адыгее вынесен приговор осужденному, отбывающему наказание в колонии №2 в Тахтамукайском районе, который оказал неповиновение сотруднику исправительного учреждения. Суд признал его виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и дезорганизации деятельности колонии. По приговору суда 32-летнего осужденному добавили к имеющемуся сроку еще три года с отбыванием в колонии строгого режима. Общий срок наказания составил шесть лет.

Колония Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как стало известно из материалов дела, в августе 2021 года подсудимый сначала оскорбил сотрудников колонии, а затем с целью дезорганизации нормальной деятельности учреждения ударил одного из них — инспектора надзора отдела безопасности.

«Находясь в помещении столовой, испытывая чувство ненависти и вражды к представителям Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, в устной форме осуществил публичные высказывания, соединенные с угрозой применения насилия в их адрес», — говорится в сообщении ГТРК «Адыгея».