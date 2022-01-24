Москва, , 15:15 — REGNUM В администрации президента РФ не располагают информацией о том, обращались ли члены семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в правоохранительные органы. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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При этом официальный представитель Кремля добавил, что в случае бездействия или невареных, по их мнению, действий со стороны стражей правопорядка, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры или в Генпрокуратуру, которые занимаются вопросами законности действий всех силовых подразделений.

«Нам неизвестно, имели ли место подобные обращения со стороны упомянутой семьи», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что Кремль предпочитает не вмешиваться в предысторию инцидента вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой.

«Мы предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться во всю эту предысторию и выяснение этих отношений», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Янгулбаева Зарему Мусаеву задержали 20 января в Нижнем Новгороде. Глава Чечни Рамзан Кадыров уточнил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы, а супруга экс-судьи была задержана в соответствии с законодательством России, хотя правозащитники объявили о похищении женщины. По словам Кадырова, повестка была направлена семье Янгулбаева трижды, но была проигнорирована, а Мусаева при задержании напала на сотрудника полиции и нанесла ему травмы.

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После этого Янгулбаев вместе с дочерью уехал из России. Позднее Евросоюз обратился к российским властям с призывом освободить супругу экс-судьи, провести расследование дела, в связи с которым её задержали, а также «положить конец преследованию защитников прав человека и членов их семей и освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям».

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