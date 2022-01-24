Москва, 24 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Туризм — главная перспектива для Камчатки, и посещение Долины гейзеров в последнее время быстро растёт. Об этом 24 января заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

«Прирост составил 60%, но мы видим потенциал роста до 10 раз. Мы исходим из кластерного подхода. Вот досюда дошла уже асфальтовая дорога, про которую я говорил, 300 км, потом короткий перелёт вертолётом, затем здесь, по Долине гейзеров, перемещение и затем морем возврат в Петропавловск-Камчатский», — заявил Солодов.

«Мы вовлечём жителей соседних деревень, обеспечим многодневные туры, а не однодневные, и вовлечём новые объекты туризма. Я как раз, на следующем слайде, хотел доложить про один из них — это соколиный центр. По Вашему поручению активно занимается «Росконгресс», первая очередь уже достроена. Мы ждём первую партию птиц. Достаточно серьёзное строительство», — указал он.