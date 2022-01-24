Москва, , 15:15 — REGNUM В том, что налог может начисляться и на проценты с вклада размером менее 1 млн руб., нет чего-то экстраординарного. Скорее, ситуация связана с не совсем корректно присвоенным в СМИ названием данному закону, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

Налоги Kakprosto.ru

«На самом деле 1 млн руб. — это лишь реферальная сумма, от которой рассчитывается порог дохода по всем вкладам гражданина (равный произведению 1 млн руб. на ставку ЦБ в начале налогового периода, в случае 2021 г. это 1 млн руб. х 4,25% = 42,5 тыс. руб.), на величину превышения которого начисляется налог.

То есть для начисления налога важно, чтобы доход по вкладу превысил порог, а сам размер вклада, при котором это произошло, не имеет значения.

Учитывая, что во второй половине 2021 года года ставки по вкладам в РФ заметно пошли вверх вслед за ключевой ставкой ЦБ, ситуация, когда доход по вкладу размером менее 1 млн руб. окажется выше 42,5 тыс. руб., вполне вероятна.

Хотя вряд ли это станет совсем частым явлением: чтобы подпасть под налог, надо было весьма удачно переложиться под повышенную ставку, скорее всего, воспользовавшись какой-то акцией в том или ином банке.

Кстати, в начале 2022 года ключевая ставка составила уже 8,5%. Так что пороговым доходом для начисления налога по вкладам станет сумма в 85 тыс. руб.

Конечно, налог будет уменьшать эффективную ставку по вкладам. Однако сколько-нибудь заметный эффект от нового налогообложения будет проявляться лишь при очень больших суммах вкладов или при сильном превышении ставкой по вкладу ключевой ставки (к примеру, если человек в начале прошлого года открыл вклад на 900 тыс. руб. под 5,5% годовых, то для него налог составит лишь 0,1% от суммы вклада).

Для обычного же гражданина влияние будет не очень значительным, и не стоит ждать какого-то значимого оттока вкладчиков в связи с этим», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новый налог на вклады более 1 млн рублей возможен к начислению и на доходы граждан РФ с меньшей суммой единственного депозита, в случае если они удачно размещали вклады вслед за растущими ставками и заработали свыше 42,5 тыс. рублей.

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