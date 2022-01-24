Москва, , 15:14 — REGNUM Фейком является публикация агентства Bloomberg о том, что Китай якобы просил Россию не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, публикации о «просьбе» Китая не развязывать войну в Донбассе и «планах» поставить «марионеток» в Киеве являются фейками.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине о том, что Си Цзиньпин якобы просил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр. В МИД Китая заявили, что эти сообщения являются абсолютной ложью.

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