Москва, 24 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Фейком является публикация агентства Bloomberg о том, что Китай якобы просил Россию не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине. Об этом 24 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, публикации о «просьбе» Китая не развязывать войну в Донбассе и «планах» поставить «марионеток» в Киеве являются фейками.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине о том, что Си Цзиньпин якобы просил Путина не нападать на Украину во время Олимпийских игр. В МИД Китая заявили, что эти сообщения являются абсолютной ложью.