24 января 2022 | Время чтения 2 мин

Климент Александров, , 16:46 — REGNUM В Греции провластные комментаторы получили значительный повод для славословий: прибытие первых шести (из 24) французских истребителей Rafale — первый шаг абсолютно необходимого усиления Вооруженных сил Греции против ревизионистской политики непредсказуемого восточного соседа, Турции. Оппозиционные партии отреагировали иначе, назвав церемонию приветствия истребителей чрезмерной, но их слезы — крокодильи: если бы эти оппозиционеры, господа Ципрас или Андрулакис, сами находились сейчас у власти, они, вероятно, поступили бы точно так же.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

И тем не менее, оставляя в стороне энтузиазм и стимулирование национального подъема, лидерам Афин следует обратить внимание на другое: на усиливающуюся конкуренцию, которая формируется в связи с украинским вопросом, и на влияние, которое это окажет на архитектуру европейской безопасности, а также и за ее пределами. Администрация Джо Байдена установила четкий приоритет экономического и военного ребрендинга Китая, но евразийский геополитический объем не ограничивается Пекином.

Истребитель Rafale Airwolfhound

Россия Владимира Путина больше не является Россией Бориса «пьяницы» Ельцина. Ситуация изменилась. Западные аналитики время от времени отмечают — и это справедливо, — что сегодняшняя Россия не так сильна, как бывший Советский Союз, плюс в ней имеются серьезные недостатки в вопросах демократии и прав человека. И всё же: это может показаться циничным, но подобные вещи никогда не определяли суть международной конкуренции, где преобладает «жесткая сила».

Теперь Москва поставила перед собой четкую цель повернуть геополитические часы Европы вспять. Главное желание — это «баланс интересов», на который ссылался заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Несомненно, НАТО не может формально и прямо согласиться с замораживанием политики открытых дверей, но, возможно, секрет кроется не в этом, а в восстановлении порядка вещей и контроля над вооружениями, которые обеспечат России существование принципиально нейтральной зоны вокруг ее границ, где она сама будет иметь право голоса в происходящем.

Заседание Коллегии Минобороны России Mil.ru

Те, кто думает, что всё это не повлияет на Грецию, ошибаются. Афины очень сблизились с Вашингтоном в поисках некоторых гарантий безопасности по отношению к Анкаре, но Москва выразила свое недовольство «военной перегрузкой» Александруполиса. Если механизмы ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе) будут возвращены на передний план, то могут быть рассмотрены изменения, которые изменят существующие проекты — хотя пока еще слишком рано. В то же время Франция Эммануэля Макрона — еще один «гарант» баланса с Анкарой — хочет такую архитектуру европейской безопасности, которая учитывала бы озабоченность России, хотя неясно, можно ли легко исправить стремление к стратегической автономии.

К этой смеси трудностей следует добавить недавние ходы России на шахматной доске мирового православия. Создание Африканского экзархата и намерение создать Российскую фондовую биржу в Константинополе не должны остаться незамеченными. Москва готовит свои шаги методично и молчаливо, но всегда с геополитическим подтекстом. В этом сложном контексте поддержание баланса будет непростой задачей.